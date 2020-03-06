Türkiye obezitede 53 ülke arasında birinci: Obezleşme hızı Avrupa’nın iki katı

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye obezite sıralamasında 53 ülke arasında birinci. Obezleşme hızı ise Avrupa’nın iki katı.

Fotoğraf: Reuters

İnsan sağlığını tehdit eden bu soruna karşı mücadele eden Türkiye Obezite Araştırma Derneği ile Diyabetli Çocuklar Vakfı, İstanbul’un ‘Diyabeti Değiştiren Şehirler Programı’na katılma kararına destek verileceğini duyurdu.

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Milliyet’ten Mert İnan’a konuşan Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun obezitenin yalnızca şişmanlatmakla kalmayıp diyabet, hipertansiyon, kolesterol bozukluğu, kalp-damar hastalıkları, sindirim sorunlarına neden olduğuna dikkat çekti.

Hatun şu bilgileri verdi: “Türkiye; Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında obezite sıralamasında 53 ülke arasında birinci sırada bulunuyor. DSÖ’nün raporuna göre Türk halkının yüzde 32.1’si vücut kitle endeksine göre obezite kategorisinde yer alıyor. Türkiye’yi yüzde 28.9 ile Malta, yüzde 27.8 ile İngiltere takip ediyor.”

Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk ise İstanbul özelinde yaşanan trafik kaosunun obeziteyi tetiklediğini belirtti.

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Yumuk şunları söyledi: “Kent genelinde toplu taşımacılık imkanları ve nüfus artıyor. İnsanlar yollarda çok fazla saat geçirmek zorunda kalıyor. Bu durum stresin yanı sıra, hareketsizlik ve vakitsizliği tetikliyor. Tükenmişlik ve yorgunluğun da eklenmesiyle adeta sarmala giriliyor. Yemek vakitleri şaşıyor, hareketsiz bir topluluk ortaya çıkıyor. Vakitsizlik beraberinde hazır gıdaların, fast food türü yiyeceklerin tüketimine yol açıyor. Şehrin bu döngüyü kırması gerekiyor.”