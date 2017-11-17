Türkiye NATO’dan fazlasını bekliyor: İki kişi yetmez, amirleri de ceza almalı

Türkiye, NATO tatbikatında yaşanan olayla ilgili yalnızca iki kişinin görevden alınmasını yeterli bulmadı.

NATO’nun Norveç’te 8-17 Kasım tarihlerinde düzenlediği tatbikatta ‘düşman kuvvet’ liderlerinin arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının da koyulduğu ortaya çıkmıştı.

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Ayrıca NATO askerlerinin haberleştiği sistemde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adına sahte hesap açılmış, buradan NATO karşıtı paylaşımlar yapılmıştı.

Bunun üzerine Türkiye askerlerini çekmiş, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg özür dilemişti. TSK, olaydan sorumlu tutulan iki kişinin NATO’dan atıldığını duyururken, kendilerinden hem yazılı hem de sözlü olarak özür dilendiğini bildirmişti.

Türkiye fazlasını bekliyor

AA’nın haberine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Stoltenberg, Kanada’daki Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’nda bir araya geldi.

Olay nedeniyle üzüntülerini dile getiren Stoltenberg’in burada Akar’ın yüzüne karşı bir kez daha özür dilediği bildirildi.

Akar ise söz konusu olayla ilgili iki personelin görevden alınmasının yeterli olmayacağını, orduda hiyerarşik bir sistem olduğunu ve sorumlu amirlerinin de ceza alması gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg de Norveç makamlarının konuyla ilgili geniş çapta soruşturma başlattığını ve bu olayın birliğe zarar vermesini istemediklerini ifade etti.

Öte yandan Norveç de Türkiye’den olay nedeniyle özür diledi.