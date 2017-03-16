Türkiye, ‘NATO yaptırımı’nı doğruladı: Sadece Avusturya’ya yönelik

Türkiye, NATO’nun ortak ülkeleriyle yapılacak bazı eğitim ve benzeri çalışmaları engellediğini doğruladı.

NATO yetkilileri Reuters’e Türkiye NATO üyesi olmayan ülkelerle bu yıl yapacağı siyasi toplantı, sivil proje ve askeri eğitim gibi bazı işbirliği programlarını durdurduğunu belirtmişti.

NATO’nun Brüksel’deki Türkiye misyonunun sözcüsü Fatma Paşaoğlu, “Avusturya’yla bazı gerginlikler var ve engellemelere yol açtı. Ancak bu sadece Avusturya’yı hedef alıyor, diğer partnerleri değil” diye konuştu.

Avusturya’yla referandum gerginliği

Karar, Avusturya’nın Türk bakanların ülkede seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacağını ilan etmesinin ardından alındı.

Avusturya Başbakanı Kern, daha önce AKP’nin referandum kampanyası için düzenlemek istediği miting ve toplantıların Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Wolfgang Sobotka da yabancı politikacıların kendi ülkelerinin iç çekişmelerini Avusturya topraklarına taşımalarına izin vermeyeceğini ifade ederek yabancı siyasetçilerin Avusturya’da konuşmalarının yasaklanmasını düzenleyen konuyla ilgili yasa taslağı hazırladıklarını belirtmişti.

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz da dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkeye gelerek verdiği 13 bin 500 kişilik mitingden sonra ‘kargaşa yaşandığını’ savunmuş, Erdoğan’ın referandum mitingi için ülkeye gelmemesi gerektiğini söylemişti.