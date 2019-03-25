Türkiye, medyanın ağlanacak haline ‘güldür güldür’ güldü

Türkiye’nin en çok izlenen programlarından ‘Güldür Güldür Show’da Türk basınının iktidar yanlısı ‘habercilik’te geldiği nokta bir gazetenin yazıişleri toplantısının konu edildiği parodiyle hicvedildi. Türkiye, basının ‘ağlanacak haline güldü.‘

Fotoğraf: Beşiktaş Kültür Merkezi YouTube hesabı

Cumartesi gecesi yayınlanan 192’nci bölümünde Güldür Güldür Show oyuncuları ‘Pozitif Toplantı’ adlı parodide içeriği olumsuz haberlerin başlık oyunlarıyla nasıl ‘pembeleştirilebildiğini’ alaycı bir dille ele aldı. Yazıişleri müdürüne gelen bir telefon sonrasında haberlerin daha pozitif hale getirilmesi istenen ekip ekmeğe zam, işsizlik, obezitedeki artış, çiftçinin elinde kalan limonlar, küresel ısınma, mülteci akını gibi birçok sorunu manşetlerde birkaç dil oyunuyla pozitif hale getirdi.

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“Ekmeğe yüzde 20 zam geldi” haberine “Obeziteye tokat! Halk ekmek yiyemediği için yaza fit vücutlarıyla merhaba diyecek” başlığı atılırken, “Tonlarca limon çiftçinin elinde kaldı” haberi “Çiftçi limonataya doyacak, citleri parıl parıl parlayacak” başlığı uygun görüldü.

Küresel ısınma ve deniz seviyelerinin yükseleceği haberi ise “Sivas’a deniz gelecek!” başlığıyla değerlendirildi.

İstanbul’da yağmur sebebiyle kış günü Üsküdar’dan denize düşen insanlar “Kış gününde deniz keyfi” başlığı, eğitimde 42 ülke arasından 41’inci olmamız “41 kere maşallah” başlığı uygun görüldü.