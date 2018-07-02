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Yaramazlara biraz batar!

‘Türkiye maçı halen aklımızda’ diyen Modric: Danimarka galibiyeti bunu unutturabilir

 

Hırvatistan milli takımı oyuncusu Luka Modric, Dünya Kupası’nda Danimarka’yı penaltılarla geçip çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından 2008’de Türkiye’ye penaltılarda kaybettikleri maçı hatırlatarak, “Sanırım Danimarka galibiyetiyle Türkiye yenilgisini unutabiliriz” dedi.

Fotoğraflar: Reuters

Türkiye, EURO 2008’de Hırvatistan’ı eleyerek yarı final oynamıştı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki yıldız “Bu maç kolay değildi çünkü öncesi hepizin aklında halen o maç (Türkiye maçı) vardı” diye konuştu.

2008’deki şampiyonada çeyrek finalde son dakikada attğı golle turu geçtiğini düşünen Hırvatistan, uzatmanın uzatmasında gelen golle penaltılara kalan karşılaşma sonunda Türkiye’ye elenmişti.

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Bu maçta Rüştü Rençber karşısında penaltıyı gole çeviremeyen Modric, Danimarka karşısında 117’inci dakikada kazanılan penaltıyı kaçırdığında da herkesin aklına aynı karşılaşma gelmişti.

Ancak bu kez penaltılara giden maçta kaleciler altı penaltı kurtarsa da Hırvatistan kazandı. Uzatmalarda penaltıyı kaçıran Modric, seri atışlarda bu kez kaleci Kasper Schmeichel’ı geçti.

Modric maçla ilgili şöyle konuştu: “Bu galibiyet takım ruhu hakkında çok şey söylüyor. Karşılaşma öncesi de söyledim, 2008’den bu yana eleme maçlarını geçemiyoruz ve bu yükü omzumuzdan atmak bizim için çok önemliydi. Ve bunu başardık. Kolay değildi çünkü Türkiye maçı halen aklımızdaydı. Sanırım herkesin aklındaydı çünkü o yenilgi herkes için çok zordu. Son dakikalarda penaltıyı kaçırmam sonrası büyük karakter ortaya koymamız, sakin olmamız ve oyuna konsantre olmamız gerekiyordu. Sanırım bu galibiyetle Türkiye yenilgisini unutabiliriz. Kafa yapımız artık düzelecek mi? Umarım.”


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