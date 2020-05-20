Türkiye, Libya’daki iki yatırım kuruluşunun mal varlığını dondurdu

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) aldığı karar doğrultusunda, Libya Yatırım Otoritesi (Libyan Investment Authority)-(Libyan Arab Foreing Investment Company) ve Libya Afrika Yatırım Portföyü’nün (Libyan Africa Investment Portfolio) mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
İki tüzel kişiliğin mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, kuruluşlardan Libya Afrika Yatırım Portföyü’nün eski lider Muammer Kaddafi ve ailesinin kontrolünde olduğu belirtildi.