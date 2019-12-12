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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye-Libya anlaşmasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi

Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına (DYAS) İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın yürürlük tarihi 8 Aralık olarak tespit edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım’da imzalanmıştı. Libya’nın Atina büyükelçisini sınırdışı etme kararı alan ve ‘Pontus soykırımınının gündeme getirileceğini’ açıklayan Atina, bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki gösteriyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Türkiye’nin yeni bir sondaj gemisi almak için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, sondaj çalışmalarının sadece Akdeniz’de değil zaman zaman Karadeniz’de ve uluslararası sularda sürdürüleceğini söylemişti.

Tespite ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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