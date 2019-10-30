Türkiye ‘küresel emeklilik endeksi’nde sondan üçüncü oldu

Türkiye dünya çapındaki bir emeklilik araştırmasında en kötü notu alan üçüncü ülke oldu.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre Avustralyalı insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Melbourne Mercer’in hazırladığı ‘Küresel Emeklilik Endeksi’ne bu yıl Türkiye de dahil oldu. Araştırma, dünya nüfusunun yüzde 67’sini temsil eden 37 ülkenin emeklilik ve sosyal yardım sistemlerini karşılaştırıyor. Sistemler yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük kategorilerinde 40’ı aşkın göstergede değerlendiriliyor.

Reklam

Endekste her ülke için sıfır ile 100 arasında değer belirleniyor.

Endekste Hollanda 81’le birinci, Danimarka 80.3’le ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri Avustralya (75.3), Finlandiya (73.6) ve İsveç (72.3) takip etti.

Listenin sonunda 39.4’le Tayland yer aldı. Sondan ikinci sırada 39.5’le Arjantin bulunurken, Türkiye ise 42.2’yle sondan üçüncü oldu. Türkiye’nin hemen üstünde Filipinler (43.7) ve Meksika (45.3) yer aldı. 37 ülkenin ortalaması ise 59.3 oldu.

Reklam

Raporda, Türkiye için ‘en yoksul bireylere verilen en düşük emeklilik maaşının arttırılması’ yönünde tavsiye verildi.

Endekste ülkeler değerlenemelere göre A, B+, B, C+, C, D ve E gibi gruplara ayrılırken, Türkiye D grubuna girdi. E grubunda hiçbir ülke yer almadı.