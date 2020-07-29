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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye Kupası Trabzonspor’un!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Alanyaspor’u yenen Trabzonspor, kupanın sahibi oldu.

Fotoğraf: AA

İki takım bugün İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kupa finalinde karşılaştı.

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Trabzonspor, 25’inci dakikada Sörloth’un ortasını gole çeviren Abdülkadir Ömür’le 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla kapandı.

İkinci yarıda baskın taraf olan Trabzonspor, 90+10’da Sörloth’la farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmadı.

Trabzonspor bu sonuçla kupayı dokuzuncu kez müzesine götürmüş oldu.

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Öte yandan, Trabzonspor’un başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun takımının ikinci golü sonrası sevinci, sosyal medyada tepki çekti.

Geçen ay iki takım arasında oynanan Süper Lig maçının ardından arbede yaşanmış, Ağaoğlu sahaya girmişti.

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