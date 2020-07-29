Türkiye Kupası Trabzonspor’un!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Alanyaspor’u yenen Trabzonspor, kupanın sahibi oldu.
İki takım bugün İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kupa finalinde karşılaştı.
Trabzonspor, 25’inci dakikada Sörloth’un ortasını gole çeviren Abdülkadir Ömür’le 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla kapandı.
İkinci yarıda baskın taraf olan Trabzonspor, 90+10’da Sörloth’la farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmadı.
Trabzonspor bu sonuçla kupayı dokuzuncu kez müzesine götürmüş oldu.
Öte yandan, Trabzonspor’un başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun takımının ikinci golü sonrası sevinci, sosyal medyada tepki çekti.
Geçen ay iki takım arasında oynanan Süper Lig maçının ardından arbede yaşanmış, Ağaoğlu sahaya girmişti.