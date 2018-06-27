Türkiye kripto parada Avrupa’yı ikiye katladı: Her beş kişiden birinde var

Türklerin yüzde 53’ü dijital para birimlerinin geleceğin harcama aracı olacağı görüşünde, yüzde 45’iyse gelecekte kripto para almayı düşünüyor.

Türkiye kripto paralara ilgide Avrupa ortalamasının da hayli üzerinde.

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Dünya’nın haberine göre, IPSOS’un Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak Amerika ve Avusturalya’dan yaklaşık 15 bin kişiyle görüşülerek yaptığı araştırma, kripto para birimlerinin kullanım alışkanlıklarıyla ilgili veriler sundu.

Buna göre Türklerin yüzde 45’i ileride kripto para birimine sahip olmayı düşündüğünü belirterek, yüzde 25 olan Avrupa ortalamasının üzerinde ve Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

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Dijital para birimlerinin geleceğin online harcama aracı olacağı görüşüne katılan Avrupalıların ortalaması 2015’e kıyasla yüzde 9 artarak yüzde 35 olmasına rağmen, Türkiye’de bu oran yüzde 53 ile Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde.

Türklerin yüzde 49’u dijital para birimlerinin geleceğin yatırım aracı olduğunu, yüzde 51’i ise dijital para birimlerinin değerinin önümüzdeki bir yıl içerisinde artacağını belirterek araştırmada yer alan diğer Avrupa ülkelerini geride bıraktı.

Araştırmaya göre Türkiye’de neredeyse her beş kişiden birinin kripto parası var. Türkiye, yüzde 18’lik bu oran ile, içerisinde yer aldığı yüzde 9’luk Avrupa ortalamasını ikiye katlayarak araştırmada en çok kripto para birimine sahip ülke olarak öne çıktı.