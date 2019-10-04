Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına 7 Ekim’de başlıyor

Yavuz adlı sondaj gemisinin 7 Ekim’de Kıbrıs adasının güneyinde sondaja başlayacağı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol ve doğalgaz arama gemisi Yavuz dün Kıbrıs adasının güneyinde, hem Türkiye hem de Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından egemenlik iddia edilen bölgede arama başlatmak üzere yola çıktı.

Reklam

Daha önce Kıbrıs adasının batısı ve doğusunda hidrokarbon arayan Türkiye böylece ilk defa Rumlar tarafından yabancı şirketlere ihale edilen bir alanda sondaj faaliyeti yürütecek.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çağatay Erciyes, geminin 7 Ekim’de Kıbrıs sondaja başlayacağını söyledi.

Britanya’dan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, “Konuyla ilgili bilgimiz var ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz” demişti.

Reklam

Kıbrıs hükümeti de Türkiye’nin son hamlesinin, egemenlik hakkına karşı ihlallerin artarak sürdüğüne bir işaret olduğunu söylemişti.

Britanya’nın Avrupa ile ilişkilerden sorumlu devlet bakanı Christopher Pincher, Kıbrıs adası yakınlarındaki sularda yürütülen tüm sondaj faaliyetlerini ‘esefle karşıladığını’ ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘kendi münhasır ekonomik bölgesinde petrol/doğalgaz çıkarma hakkını destekledğini’ açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir ‘sondaj’ çıkışı daha: Egemenliğimiz ihlal ediliyor

‘Yavuz’ sondaj gemisinin yeniden Doğu Akdeniz’e açılmasına Kıbrıs Cumhuriyeti’nden tepki

Yavuz sondaj gemisi, Magusa açıklarında

AB’nin Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’nda taslak metin ortaya çıktı

SON HABERLER

Saraçhane’de 100 gün

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…

Avukatı: Önder’in tahliyesi yarına kalabilir

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesinin ardından tahliye beklentisi gerçekleşmedi. Avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, Önder ile görüşemediğini ve tahliyenin yarına kalabileceğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...