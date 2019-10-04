Türkiye Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına 7 Ekim’de başlıyor

Yavuz adlı sondaj gemisinin 7 Ekim’de Kıbrıs adasının güneyinde sondaja başlayacağı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol ve doğalgaz arama gemisi Yavuz dün Kıbrıs adasının güneyinde, hem Türkiye hem de Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından egemenlik iddia edilen bölgede arama başlatmak üzere yola çıktı.

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Daha önce Kıbrıs adasının batısı ve doğusunda hidrokarbon arayan Türkiye böylece ilk defa Rumlar tarafından yabancı şirketlere ihale edilen bir alanda sondaj faaliyeti yürütecek.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çağatay Erciyes, geminin 7 Ekim’de Kıbrıs sondaja başlayacağını söyledi.

Britanya’dan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, “Konuyla ilgili bilgimiz var ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz” demişti.

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Kıbrıs hükümeti de Türkiye’nin son hamlesinin, egemenlik hakkına karşı ihlallerin artarak sürdüğüne bir işaret olduğunu söylemişti.

Britanya’nın Avrupa ile ilişkilerden sorumlu devlet bakanı Christopher Pincher, Kıbrıs adası yakınlarındaki sularda yürütülen tüm sondaj faaliyetlerini ‘esefle karşıladığını’ ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘kendi münhasır ekonomik bölgesinde petrol/doğalgaz çıkarma hakkını destekledğini’ açıkladı.