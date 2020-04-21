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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye Kasaplar Federasyonu: Ramazanda ete zam yok

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ramazan ayında kırmızı ete zam yapılmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Yardımcı, her ramazanda kırmızı ete zam olacağı yönünde provokatif açıklamalar olduğunu söyleyerek, “Kimse itibar etmesin” dedi.

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Aynı zaman Antalya Kasaplar Odası başkanı olan Yardımcı, tüm kasapların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle mezbahalardan kasap dükkanlarına kadar her aşamada yoğun tedbirler alındığını ifade eden Yardımcı, dezenfeksiyon kurallarına göre kesim ve satış yapıldığını bildirdi. Yeteri kadar hem büyükbaş hem küçükbaş, et stokunun olduğunu ifade etti.

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