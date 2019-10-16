Türkiye kararını erteleyen Volkswagen, Romanya’yla yeniden müzakereye başladı

Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Oprea, Türkiye’de araç fabrikası kurmayı değerlendiren ancak kararı ertelediğini bildiren Volkswagen ile tekrardan görüşme başlatma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin Suriye harekatına yönelik tepkilerin ardından dünya çapında itibar kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Volkswagen’in sözcüsü nihai kararın ertelediğini dün söylemişti.

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Kararın ertelenmesinin ardından Doğu Avrupa ülkeleri bu yatırımı çekebilmek yarışa girişti.

Romen ekonomi gazetesi Ziarul Financiar’a konuşan Oprea, “Volkswagen Grubu ile yeniden müzakere başlattık” dedi.

Oprea güven oyu almayı başaramayan hükümetin dağılmasının ardından geçici olarak ticaret bakanı görevini yürütüyor.

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Romanya’da halihazırda Renault Grubu’na ait Dacia’nın ve Ford’un üretim tesisleri bulunuyor.

Bulgaristan da teşviği artırdı

Romanya’nın sınır komşusu Bulgaristan da Volkswagen’in yatırım için cezbetmeye çalışmıştı. Frankfurter Allgemeine gazetesinin bugünkü haberine göre Bulgaristan araç fabrikasını almak için verdiği mali teşviği iki katına çıkarmayı hazır olduğunu belirtti.