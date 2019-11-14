Türkiye, İzlanda ile 0-0 berabere; Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9’uncu maçında İzlanda ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan A Milli Takım, son maçlar öncesinde şampiyonaya gitmeyi garantiledi.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9’uncu maçında sahasında İzlanda’yı konuk etti.
8’inci dakikada Hakan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder’in içeri doğru kat edip sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Halldorsson’un kucağında kaldı. 30’uncu dakikada Ozan Tufan orta sahada rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını sağ kanattaki Zeki’ye verdi. Zeki’nin ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Burak Yılmaz’ın kafa vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 45’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.