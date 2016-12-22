Türkiye, ‘istihbarat faaliyeti’ iddiası üzerine Lahey’deki din ateşesini çekti

Hollanda hükümeti, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Yusuf Acar’ın merkeze geri çağrıldığını duyurdu.

Reuters’a bilgi veren Hollandalı politikacılar, Acar’ın pozisyonunun ‘siyaset ve dinin kabul edilemez bir şekilde birbirine karışmasına neden olabileceğini’ söyledi.

Diyanet’in 38 ülkede istihbarat topladığı ortaya çıkmıştı

Darbe girişiminin ardından Diyanet’in 38 farklı ülkede din görevlileri aracılığıyla istihbarat raporları hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Raporlar 38 ülkede Gülen Cemaati’yle bağlantılı kişilere yönelik istihbarat faaliyeti yapıldığını gösteriyordu.

Cemaate yakın olduğu düşünülen kişiler hakkında, “İki üç kişi hariç çok nadiren cumaları ve bayramları camiye gelirler”, “Aktif olarak hiçbir faaliyette bulunmasa da halen gönül bağını devam ettirdiği söyleniyor”, “Ev hanımıdır” gibi bilgiler paylaşılmıştı.

Cami görevlileri, din koordinatörü ve din hizmetleri müşavirleri aracılığıyla hazırlanan raporlarda, okullar, dershaneler, bağlantılı şirketler, dernekler, vakıflar ve medya kuruluşlarıyla ilgili çok ayrıntılı istihbarat bilgileri yer almıştı.

Bakan, büyükelçiyi çağırmıştı

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan’ı dışişleri bakanlığına çağırarak Diyanet’in uygulamasının kabul edilemeyeceğini, imamlar tarafından Hollanda’daki Türk vatandaşları hakkında istihbarat çalışması yürütülmesinin endişe verici olduğunu belirtmişti.