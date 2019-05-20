Türkiye ‘İslamilik endeksi’nde geriledi

ABD’deki ‘İslamilik Vakfı’ tarafından çıkarılan ‘İslamilik endeksi’nde Türkiye geçen yıla göre 14 sıra gerileyip 153 ülke arasında 95’inci sırada yer aldı. ‘İslami kriterlere en çok uyan ülke’ Yeni Zelanda!

Fotoğraf: Reuters

Dört kriter var

2015 yılından beri yayınlanan ‘İslamilik endeksi’ herhangi bir devlet yönetimindeki uygulamaların İslami değerlere uygunluğunu ölçüyor.

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Araştırmadaki dört kriter şöyle:

Ekonomi

Adalet ve yönetim

İnsan hakları ve siyasi haklar

Uluslararası ilişkiler

Euronews Türkçe’nin haberine göre 2018 değerlerini gösteren bu yılki endekste Türkiye en yüksek puanını ekonomiden alırken, uluslararası ilişkiler puanıyla 148’inci sırada yer aldı.

Türkiye, endeksin ilk yayınlandığı 2015’te 65’inci sırada bulunuyordu.

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Nüfusun çoğunluğu Müslüman ülkelerle sınırlı olmayan endekste, ilk 44 sırada hiçbir Müslüman ülkenin yer almaması dikkat çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri, ‘İslami kriterlere en fazla uygun devlet yapısına sahip Müslüman ülke’ olarak ancak 45’inci sırada yer alabildi. Listenin en sonunda Yemen yer alıyor.

Yeni Zelanda ise üçüncü kez zirvede yer aldı.

İslamilik Vakfı, ‘İslamilik endeksi’yle İslam’ı daha anlaşılabilir hale getirmeyi, daha güçlü kurumlar için referans noktası oluşturmayı ve devletlerin gelişimini takip etmeyi hedefliyor.