Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükselişle 33’üncü sırada

Türkiye, Dünya Bankası’nın 2020 iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükselerek 33’üncü sıraya yerleşti.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Dünya Bankası Grubu’nun yıllık raporunda iş ortamının verimliliğine ilişkin sıralamada birinci sırada Yeni Zelanda yer alırken, Singapur ikinci sırada yer aldı.

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Türkiye Ekim 2016’da yayınlanan endekste 69’uncu sırada yer alıyordu. Geçen yıl ise 17 sıra yükselerek 43’üncü sıraya çıkmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle dendi: “Endeksteki en büyük sıçrama esas itibarıyla bakanlığımız sorumluluğundaki vergi alanında sağlanarak bu alanda sıralamamız 80’den 26’ya yükselmiştir.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Twitter’daki açıklamasında “Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız” dedi.