Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye-İran sınırında deprem

Türkiye-İran sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin saat 14:33’te 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

SON HABERLER

Siyasi cephane olarak harcanan sığınmacılar

Şimdi ise ‘Yunanistan’a geçirilen göçmen sayacı’ çalışıyor. Burada maksat Yunanistan’ın kendisine her gün ne kadar göçmenin geçirildiğini öğrenerek kahrolması değildir. Maksat, seçmenin “En azından sığınmacılardan kurtuluyoruz” diyerek teselli bulmasıdır.

Atalay Demirci’ye ‘FETÖ’den beş yıl hapis

Ankara’da ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci’ye beş yıl hapis cezası verildi. Demirci, ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan beraat etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...