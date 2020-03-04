Türkiye-İran sınırında deprem

Türkiye-İran sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin saat 14:33’te 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Yaramazlara biraz batar!
Şimdi ise ‘Yunanistan’a geçirilen göçmen sayacı’ çalışıyor. Burada maksat Yunanistan’ın kendisine her gün ne kadar göçmenin geçirildiğini öğrenerek kahrolması değildir. Maksat, seçmenin “En azından sığınmacılardan kurtuluyoruz” diyerek teselli bulmasıdır.
İzmir’de cinsel istismar mağduru bir çocuğun duruşmadan önce kalp krizi geçirerek hayatın kaybetmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, iki olay arasında bağ bulunamadı.
Ankara’da ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci’ye beş yıl hapis cezası verildi. Demirci, ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan beraat etti.
Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun gözaltına alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonu bir konuşmasında yaşanan gülme anına ilişkin videonun sosyal medyada gündem olmasını “Şeytani bir kampanya” diye değerlendirdi.