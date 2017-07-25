‘Türkiye ilkesel bir karar vermeli’ diyen AB: İşler yolunda gidiyor

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Avrupa Komisyonu, Türkiye’den Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda net bir çizgi belirlemesini isterken, mülteci anlaşmasının gayet iyi gittiğini açıkladı.

Açıklama, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin iyice gerginleşmesinin ardından geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile görüşmesinden önce açıklama yapan Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, “Türkiye’nin ilkesel bir karar vermesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin AB ile ilişkileri geliştirmek istiyorsa bunu icraat yoluyla ortaya koyması gerektiğini söyleyen Hahn, “İyi niyet temennileri yeterli değil” diye konuştu.

Bununla birlikte mülteci anlaşmasının devamıyla ilgili herhangi bir kaygı duymadığını ve sürecin işlediğini dile getiren Hahn, “Pek çok alanda günlük uygulamaların, yaygın söylemlerin ve Türkiye’nin bazı davranışlarının verdiği izlenimin tersine, çok yolunda gittiğini söylemeliyiz” dedi.