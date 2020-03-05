Türkiye ile Rusya, İdlib’de ateşkeste anlaştı: Güvenli bölge ve ortak devriye olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çatışmaların sürdüğü Suriye’nin İdlib kentinde 6 Mart saat 00:01 itibariyle ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkentin Moskova’da İdlib konusunda düzenlenen zirvenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

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‘En kısa sürede ateşkes’

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Farklı ve aynı görüşte olduğumuz konuları görüşerek müzakere ettik. İdlib’de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir.

*En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız. İdlib’de bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir.”

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‘Bugün de uzlaştık’

Putin’i açıklamaları ise özetle şöyle:

*Bu yıl içinde üçüncü görüşmemizi yaptık. İdlib’deki gergin ve hassas durumu ele aldık. Yılbaşından bu yana oradaki terör unsurları aktivitelerini artırdı. Suriye güçleri ve sivil yerleşimler ateş altında tutulmaktadır.

*Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak her zaman uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk. Çözümler üretebiliyorduk. Bugün de öyle oldu. Bugün ülkelerimizi Astana çerçevesinde devam ettiriyoruz. Astana süreci Suriye sürecine önemli çözüm sağladı.

*Bugün istişareler yapıldı. Ortak bir belge hazırladık. İki ülke dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler.

Hazırlanan ortak metin

İki liderin ortak açıklamasının ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, hazırlanan protokolü basınla paylaştı. Lavrov metnin Rusçasını, Çavuşoğlu ise Türkçesini okudu.

Metinde şunlar yer aldı:

*İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

*Türk ve Rus devriyeleri, 15 Mart’ta M4 Karayolu’nun Trumba’dan (Serakib’in batısı) Ain Al Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

*M4 Karayolu’nun kuzeyi ve güneyinde 6’şar kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Yedi gün içinde esasları kararlaştırılacak.

Ne olmuştu?

Suriye ordusunun İdlib kentinde Türk askerine 27 Şubat’ta düzenlediği hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, bunun ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatmış, Suriye ordusuna ait çok sayıda hedef vurularak imha edilmişti. Suriye ordusu da Türk birliklerine yönelik saldırılarına devam etmişti.