Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların başlaması konusunda mutabık kalındığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle yurt dışı uçuşların durdurulmasının ardından, 11 Haziran itibarıyla belirli ülkelere uçuşların başlatıldığını anımsattı.

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Karaismailoğlu, “11 Haziran itibariyle yeniden başlattığımız yurt dışı uçuşlarımızda 31 ülkeyle seferlere başlamıştık. Bugün itibarıyla, Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık” dedi.

Rusya ilk sırada

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki anlaşma çerçevesinde, Türk taşıyıcılara 2019 yılı içerisinde Rusya’daki 18 noktaya haftalık 253 frekans, Rus taşıyıcılara ise Türkiye’deki yedi noktaya haftalık 127 frekans sefer düzenlemek üzere izin verilmişti.

2019 yılı Türkiye turizm istatistiklerinde Rusya Federasyonu 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi ile birinci sırada yer almıştı.