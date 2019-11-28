Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve deniz yetki alanları muhtırası imzalandı

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Son yıllarda Akdeniz’in doğusunda yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi üzerine bu coğrafyadaki ülkelerin deniz egemenlik alanlarının sınırları önem kazandı. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin İtalyan ve Fransız şirketlerine arama hakkı verdiği Kıbrıs’ın güneyinde petrol ve doğalgaz sondaj çalışması yürütüyor. Bu çalışmalara karşı çıkan AB ise en son, Türkiye’ye Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerinden dolayı seyahat yasakları ve mal varlığının dondurulmasını kapsayan ekonomik yaptırımlar getirme konusunda geçtiğimiz haftalarda anlaşmaya vardığı açıklamış, yaptırımların kimlere uygulanacağının daha sonra açıklanacağını bildirmişti.

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Bununla birlikte cumhurbaşkanlığının açıklamasında deniz yetki alanları muhtırasının kapsamı hakkında bilgi yer almadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gece yarısında yapılan açıklamada ayrıca iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası’ imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj tarafından imzalanan mutabakat muhtıralarıyla ‘iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir’ denildi.

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Libya 2014 yılından bu yana başkent Trablus’a hakim olan uluslararası tanınmış yönetim ve ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Halife Haftar güçleri tarafından yönetiliyor. Sarraj uluslararası tanınmış yönetimin başında bulunuyor.

Ülkenin petrol kaynaklarını Haftar’ın, petrol gelirleri ise Trablus’taki merkez bankasının kontrolünde bulunuyor.