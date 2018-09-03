Fransız bakan, Türkiye ile İdlib’i konuştuklarını açıkladı: Esad savaşı kazandı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye’deki iç savaşın çözümü için Türkiye, Rusya ve İran’la çalıştıklarını belirterek, “(Suriye Devlet Başkanı Beşşar) Esad savaşı kazandı. Ama barışı kazanmadı” dedi.

Rusya ve Suriye orduları Şam yönetimine karşı savaşan grupların elindeki son vilayetİdlib’e yönelik operasyona hazırlanırken, diplomatik trafik de arttı.

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France-Inter radyosuna konuşan Le Drian, Şam yönetimini İdlib operasyonunda kimyasal silah kullanılmaması konusunda uyarırken, böyle bir durumda karşılık vereceklerini duyurdu. New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İdlib’i gündemde tutacaklarını belirten Le Drian, Rusya, Türkiye ve İran’la başlattıkları diplomatik temas trafiğini sürdüreceklerini söyledi.

“Esad savaşı kazandı. Bunu ifade etmemiz gerek. Ama barışı kazanmadı” diyen Le Drian, Suriye’ye kalıcı barışın ancak uluslararası toplumun aracılık sağladığı bir siyasi süreçle elde edilebileceğini vurguladı.