Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye ile Azerbaycan, kara ve hava yolu ulaşımını karşılıklı durdurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip corona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı aldı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmış, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırılmıştır.”

Reklam

Pazarlarda ‘eldivenli’ corona virüsü önlemi

İspanya’da ‘corona’ nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Umreden dönen yaşlı kadın, ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında

Hollanda’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Otogarlara ‘corona’ akını

Okullar ‘corona’ nedeniyle bir hafta tatil

Türkiye’de ikinci ‘corona’ vakası

Erdoğan’ın Burdur programı ertelendi

YÖK: Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor; toplu etkinlikler iptal

Bakan Selçuk: 23 Mart’tan sonra uzaktan eğitim başlayacak

KKTC’de ilk ‘corona’ vakası: Okullar tatil edildi

Federasyon: Bakanın ‘Aile hekimine gidin’ çağrısı ‘corona’ riskini artırıyor, tanı kiti yok

Bakan Koca: Son 14 günü beş ülkede geçirenler raporlu sayılacak

‘Corona’ Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sıçradı; KKTC önlemleri artırıyor

Almanya’da ‘corona’ nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Almanya’da ‘corona’ paniği: Market rafları hızla boşalıyor

Mısır’da ‘corona’ kaynaklı ilk ölüm

Arjantin’de ‘corona’dan ilk ölüm

Britanya’da ‘corona’dan ilk ölüm

ABD’de yolcusu ‘corona’dan ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı

Sahibinden köpeğine ‘corona’ bulaştı

WHO’dan 40 sayfalık rapor: ‘Corona’ erkekleri iki kat daha fazla öldürüyor

Cerrahpaşa’dan 16 soru-yanıtta ‘corona’ kılavuzu

Sağlık bakanı: 1363 kişiye ‘corona’ taraması yapıldı, virüs yok



SON HABERLER

AKP kongreleri ertelendi

AKP’den yapılan açıklamada, “Hafta sonu yapılması planan kongreler ikinci bir tarihe kadar ertelendi” denildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...