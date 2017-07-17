Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Türkiye ile Almanya arasındaki ‘üs krizi’nde devreye NATO girdi: Uzlaşın

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Almanya’dan, Alman parlamenterlerin İncirlik ve Konya’daki üsleri ziyareti konusunda uzlaşmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vekillerin Konya’daki NATO üssünde bulunan askerleri ziyaret etmekte ısrarcı olduğunu ve siyasi pazarlık yapmayacaklarını söylemişti.

Reklam

Sözcüsünün aktardığına göre Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almaya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i telefonla arayarak, anlaşmazlığa son vermelerini istediğini aktardı.

Sözcü şöyle devam etti: “Türkiye ve Almanya’nın her iki taraf için de kabul edilebilir bir ziyaret tarihinde uzlaşacaklarını umuyoruz.”

Ne olmuştu?

Türkiye, Alman Federal Savunma Komisyonu’nda bulunan vekillerinin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaretine onay vermemiş, Almanya da birliklerini üsten çekme kararı almıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Alman vekillerin İncirlik yerine Konya’daki NATO üssünü ziyaret edebileceğini söylemişti.

Kurtulmuş “İncirlik Türk üssüdür, Konya’daki üs ise NATO üssüdür” demişti.

Buna karşın, Konya’daki üs için Alman milletvekillerine verilen ziyaret izni ‘ikili ilişkilerin şu anki durumu’ gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Merkel, taviz vermeyecek: Konya’daki üssü ziyaret için siyasi pazarlık yapmayız

İncirlik’in ardından Konya: Türkiye, Alman vekillerin ziyaret iznini iptal etti

Almanya’ya Konya’daki üssü ‘öneren’ hükümet: Türkiye karşıtı vekiller gelmesin

İncirlik halen yasak: Alman vekiller için Konya’daki üsse ziyaret izni çıktı

Alman bakan Konya’daki üssü hatırlattı: Çekilirsek İncirlik’le sınırlı kalmaz

Alman dışişleri bakanı: Umarız Türkiye İncirlik kararından vazgeçer

Almanya İncirlik’ten çekilmeye başladı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

‘Yeri bile yanlış’: Somalı çocukların futbol okulu kaderine terk edildi

  Soma faciasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından inşa edilen futbol okulu açılışı yapılmadan kaderine terk edildi. 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde  meydana gelen faciada 301 madenci yaşamını yitirmişti. TFF öncelikle faciada babalarını kaybeden Somalı çocuklar için bir tesis kurmaya girişmişti. DHA’dan Ergin Karataş’ın haberine göre inşaat, Mart 2015’te, 80 günde bitirme hedefiyle […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...