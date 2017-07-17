Türkiye ile Almanya arasındaki ‘üs krizi’nde devreye NATO girdi: Uzlaşın

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Almanya’dan, Alman parlamenterlerin İncirlik ve Konya’daki üsleri ziyareti konusunda uzlaşmasını istedi.

Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vekillerin Konya’daki NATO üssünde bulunan askerleri ziyaret etmekte ısrarcı olduğunu ve siyasi pazarlık yapmayacaklarını söylemişti.

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Sözcüsünün aktardığına göre Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almaya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i telefonla arayarak, anlaşmazlığa son vermelerini istediğini aktardı.

Sözcü şöyle devam etti: “Türkiye ve Almanya’nın her iki taraf için de kabul edilebilir bir ziyaret tarihinde uzlaşacaklarını umuyoruz.”

Ne olmuştu?

Türkiye, Alman Federal Savunma Komisyonu’nda bulunan vekillerinin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaretine onay vermemiş, Almanya da birliklerini üsten çekme kararı almıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Alman vekillerin İncirlik yerine Konya’daki NATO üssünü ziyaret edebileceğini söylemişti.

Kurtulmuş “İncirlik Türk üssüdür, Konya’daki üs ise NATO üssüdür” demişti.

Buna karşın, Konya’daki üs için Alman milletvekillerine verilen ziyaret izni ‘ikili ilişkilerin şu anki durumu’ gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.