Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan, CoronaVac aşısı için ‘acil kullanım onayı’

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için ‘acil kullanım onayı’ verdi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun açıklamasında, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan ‘Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon’ isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için ‘acil kullanım onayı’ kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir.”