Türkiye iki yıldır olduğu gibi bu yıl da ‘özgür olmayan ülkeler’ listesinde

Demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlükleri üzerine çalışan ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), geçen yılın ardından bu yıl da Türkiye’yi ‘özgür olmayan ülkeler’ listesine aldı.

Fotoğraf: Reuters

Freedom House’un ‘Dünyada Özgürlükler-Demokrasi İçin Lideri Olmayan Bir Mücadele’ başlıklı raporunda 195 ülke ve 15 bölge mercek altına alındı.

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83 ülke ‘özgür’, 63 ülke ‘kısmen özgür’, 49 ülke ise ‘özgür değil’ kategorilerinde sınıflandırıldı. Özgür ülkelerin sayısın geçen yıla oranla yüzde 3 azaldı. Kısmen özgür ülkeler sayısında yüzde 2’lik bir artış var. Özgür olmayan ülkelerin sayısı yüzde 1 arttı.

49 ülke arasında en kötü durumdaki 10 ülke Tacikistan, Libya, Somali, Suudi Arabistan, Ekvador Ginesi, Kuzey Kore, Türkmenistan, Güney Sudan, Eritre ve Suriye.

Türkiye 10 yılda 32 puan geriledi

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye son 10 yılda özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke olarak belirlendi. Türkiye’nin önündeyse 31 puanla Irak yer alıyor.

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Türkiye listede ‘Özgür Olmayan’ değerlendirmesiyle yer aldı.

Freedom House ilk olarak 2018 başında yayınladığı raporda Türkiye’yi bu kategoride değerlendirmiş, geçen yıl başındaki raporunda da değerlendirmesini değiştirmemişti.

Yerel seçim sonuçları olumlu olsa da hak ihlalleri devam ediyor

Raporda son yerel seçimlerde yaşanan gelişmeler de ele alınırken, sonuçların liberal demokrasi adına gelişme olduğu belirtildi. Metinde şu ifadelere yer verildi:

“Mart ayında gerçekleşen yerel seçimde, AKP’nin tüm engellemelerine rağmen muhalefet partisi Türkiye’nin en büyük iki kentinden zafer kazanarak çıktı. Belediye seçimleri, zafer kazanan muhalefet için dönüm noktası olsa da temel insan haklarında kısıtlamalar devam ediyor. Muhalefete ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ise yıl boyunca devam etti. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın uzun tutukluluğu devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ve terör propagandası yaptığına ilişkin suçlamalara karşı hukuk mücadelesi devam ederken, Osman Kavala mahkeme kararına rağmen hala tutuklu.”

Ekim ayında Türkiye’nin Suriye sınırına yönelik başlattığı askeri operasyon da rapora yansıdı. Harekata karşı çıkanlara yönelik çeşitli baskılar uygulandığı belirtildi.

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesiyle oluşan boşluğu Rusya ve Türkiye’nin doldurmasıyla, bölgedeki Kürt nüfusa karşı yeni bir kötü muamele dalgasının yayıldığı ve IŞİD’le mücadelenin tehlikeye girdiği de savunuldu.

En büyük kazanımlar Afrika ülkelerinde

Rapora göre 2019 tüm dünyada özgürlüklerin art arda giderek gerilediği 14’üncü yıl oldu. 64 ülkede halkların siyasi hakları ve sivil özgürlüklerinde gerileme yaşandı.

2019’un en fazla kayıpları da en büyük kazanımları da Afrika ülkelerinde kaydedildi. Sudan, Madagaskar ve Etiyopya, en çok demokratik kazanımı elde ederken, Benin, Mozambik ve Tanzanya ise seçimlerdeki yolsuzluklar ve devletlerin baskı politikaları nedeniyle en fazla gerileyen ülkeler oldu.