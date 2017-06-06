Türkiye hevesliydi ama Katar ‘arabulucu’ olarak Kuveyt’i tercih etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkelerinin diplomasi ve ulaşım ‘abluka’sına aldığı Katar, Kuveyt’in arabulucuk yapmasını istiyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen ve Libya, bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan kralı ve Katar emiri dahil bazı liderlerle tansiyonun düşürülmesi için görüşmüştü.

Kuveyt’e zaman tanınacak

Katar’ın tercihi ise Kuveyt oldu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani’nin halka hitap edeceği konuşma, Kuveyt’in arabuluculuğuna zaman vermek için ertelendi. Doha’nın uluslararası haber kanalı El Cezire emirin Kuveytli mevkidaşıyla dün gece telefonda görüştüğünü ve bunun üzerine halka hitabını ertelediğini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani de Doha’nın arabuluculuk çabalarına açık olduğunu kaydetti. Katar’ın, Kuveyt Emiri Sabah el Ahmed el Jaber el Sabah’a ‘krizin taraflarıyla iletişim kurması ve olayı kontrol altına almaya çalışması’ için imkan tanınmasını istediğini belirtti.

Katar misilleme yapmayacak

Katar kendisini ablukaya alan komşularına misilleme yapmayacağını da duyurdu.

Ulaşım ablukası ve Körfez ülkelerini terk etme talimatından Katar vatandaşlarının etkilendiğini belirten el Tani, yine de kardeş ülkelerin krizleri diyalog yoluyla çözmeleri gerektiğine inandığını söyledi.

Körfez ülkeleri, kendi yurttaşlarını 14 gün içinde Katar’dan dönmeleri yönünde uyarırken, Katar vatandaşlarını da yine aynı vadede ülkelerini terk etmeye çağırmıştı. Suudi öncülüğündeki bu kararlar, Körfez ülkelerinin Katar’la yaratılan krizde ‘hızlı sonuç’ almak istediği yönünde yorumlanıyor.

Daha önce de arabulucu olmuştu

Kuveyt emiri, yakın ilişkiler kurduğu Katar’la Körfez ülkeleri arasında Mısır’daki darbe ve Müslüman Kardeşler üyelerinin Katar tarafından korunması nedeniyle başlayan diplomatik krizde de önemli bir rol üstlenmişti.

Bu rol, Katar emirinin konuşmasını ertelemesinde etkili oldu. Kuveyt emiri, uzun yıllar diplomatlık yapması ve bölgede bu tür krizlerdeki etkin rol üstlenmesiyle tanınıyor.