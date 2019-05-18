Türkiye Libya hükümetine ‘Kirpi’ ve mühimmat göndermiş

Türkiye’nin Libya’nın batısı ile başkent Trablus çevresini elinde tutan Birleşmiş Milletler (BM) destekli ‘Ulusal Birlik Hükümeti’ne, doğuda ayrı hükümet kuran General Halife Hafter’e bağlı birliklere karşı kullanılmak üzere BMC üretimi ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı araç ve ağır silah gönderdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: libya.liveuamap.com

Reuters’in haberine göre, Libya’nın başkenti Trablus’a doğru ilerleyen Hafter kuvvetlerinin önlenmesi amacıyla bir ro-ro gemisine yüklenen zırhlı araçlar ve askeri mühimmat, bugün Trablus limanına vardı.

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Trablus’un savunması için birliklerimizi, zırhlı araçlar, mühimmat ve kaliteli silahlarla güçlendirip cesaretlendiriyoruz” dendi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda da Trablus limanına indirilen ve başkent caddelerinden geçen çok sayıda Türk yapımı ‘BMC Kirpi’ aracı görüldü.

Turkish armoured vehicles drive through the Libyan capital city Tripoli. #Turkey sends a message to #UAE, #Egypt and #France that it will not allow Haftar to capture Tripoli. pic.twitter.com/R2BvLsaapW Reklam May 18, 2019

Türkiye’nin Libya büyükelçiliğinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Zırhlı araçlar ve mühimmat, Samsun’dan yüklendi

libya.liveuamap.com sitesinde yer alan bilgilerde ro-ro gemisine zırhlı araç ve askeri mühimmatın, Samsun limanından yüklendiği bilgisi veriliyor. Ayrıca geminin Moldova bandıralı olduğu belirtiliyor.

Mayıs ayı başında, Libya Ulusal Birlik Hükümeti sözcüsü, Trablus’a karşı girişilecek bir saldırıyı durdurmak amacıyla, askeri ve sivil yardımların da içinde bulunduğu konularda ‘Müttefik Türkiye ile görüşmeler yürütüldüğünü’ açıklamıştı.

General Hafter’e bağlı birlikler, nisan başında Trablus’a karşı saldırıya geçmiş, BM verilerine göre bu saldırı yüzünden 75 bin kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 126 sivil ise yaşamını yitirmişti.

2014’ten beri bölgedeki ‘vekalet savaşları’nın yeni çatışma alanı haline gelen Libya’da Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Hafter’i , Türkiye ve Katar Ulusal Birlik Hükümeti’ni destekliyor.