Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye Libya hükümetine ‘Kirpi’ ve mühimmat göndermiş

Türkiye’nin Libya’nın batısı ile başkent Trablus çevresini elinde tutan Birleşmiş Milletler (BM) destekli ‘Ulusal Birlik Hükümeti’ne, doğuda ayrı hükümet kuran General Halife Hafter’e bağlı birliklere karşı kullanılmak üzere BMC üretimi ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı araç ve ağır silah gönderdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: libya.liveuamap.com

Reuters’in haberine göre, Libya’nın başkenti Trablus’a doğru ilerleyen Hafter kuvvetlerinin önlenmesi amacıyla bir ro-ro gemisine yüklenen zırhlı araçlar ve askeri mühimmat, bugün Trablus limanına vardı.

Reklam

Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Trablus’un savunması için birliklerimizi, zırhlı araçlar, mühimmat ve kaliteli silahlarla güçlendirip cesaretlendiriyoruz” dendi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda da Trablus limanına indirilen ve başkent caddelerinden geçen çok sayıda Türk yapımı ‘BMC Kirpi’ aracı görüldü.

Türkiye’nin Libya büyükelçiliğinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Zırhlı araçlar ve mühimmat, Samsun’dan yüklendi

libya.liveuamap.com sitesinde yer alan bilgilerde ro-ro gemisine zırhlı araç ve askeri mühimmatın, Samsun limanından yüklendiği bilgisi veriliyor. Ayrıca geminin Moldova bandıralı olduğu belirtiliyor.

Mayıs ayı başında, Libya Ulusal Birlik Hükümeti sözcüsü, Trablus’a karşı girişilecek bir saldırıyı durdurmak amacıyla, askeri ve sivil yardımların da içinde bulunduğu konularda ‘Müttefik Türkiye ile görüşmeler yürütüldüğünü’ açıklamıştı.

General Hafter’e bağlı birlikler, nisan başında Trablus’a karşı saldırıya geçmiş, BM verilerine göre bu saldırı yüzünden 75 bin kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 126 sivil ise yaşamını yitirmişti.

2014’ten beri bölgedeki ‘vekalet savaşları’nın yeni çatışma alanı haline gelen Libya’da Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Hafter’i , Türkiye ve Katar Ulusal Birlik Hükümeti’ni destekliyor.

SON HABERLER

Edebiyatın ‘korku salan’ beş kadını

Kadınların edebiyat sahnesindeki varlığı erkeklerden daha geç ve daha güç ortaya çıkmış olsa da arayı çok kısa bir sürede kapattılar. Başta kadınların aşk, evlilik, ev hayatı, romantizm, çocuklar gibi “kadına dair” konularda yazması hoş karşılansa da kadınların diğer türlerde de varlıklarını göstermeleri uzun sürmedi. Kadınların varlıklarıyla şenlendirdikleri, türün en iyi örneklerini ortaya koydukları bir diğer alan da polisiye ve gerilim. İşte polisiye ve gerilim türünde müthiş eserler ortaya koymuş, okurlara korku salan, onları iliklerine dek titreten kadın yazarlar:

Müzisyen Naru: Anaakım devamlılığı için alternatife yer vermek zorunda kaldı

Gana kökenli Amerikalı hip hop müzisyeni Akua Naru, geçen hafta PSM Caz Festivali kapsamında İstanbul’daydı. Siyahi bir kadın olarak politik mesajlarla örülü progressive müziğini caz, soul, blues ve farklı coğrafyalarda mayalanmış diğer siyahi müziklerle bir araya getiren Akua Naru, ilk albümü ”A Journey Aflame’i 2011 yılında yayımladı. Harvard Üniversitesi için hip hop merkezli araştırma konuları hazırladı. Bugün ise Sao Paulo’dan Londra’ya kadar biletleri tükenen konserlerinde Naru, politika tarihinden kesitleri güçlü ve şiirsel anlatımıyla müziğine aktarıyor. Hip hop kültürünü esasen kadınların inşa ettiğini belirten, son dönemin beğenilen vokallerinden Akua Naru, sesini toplumsal adalet ve özgürlük için yükseltmeyi sürdürüyor. Akua Naru ile Zorlu PSM’de bir araya geldik.

Rüşvet görüntüleri Avusturya başbakan yardımcısını koltuğundan etti

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache’nin Rus bir yatırımcıya seçimlerde maddi yardımda bulunması karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği ileri sürülen gizli bir pazarlık videosu yayınlandı. Bunun üzerine Strache istifa etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...