Türkiye günlük vaka sayısında dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci

Türkiye, bugün dünyada en çok vaka bildiren üçüncü ülke olurken, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün PCR testi pozitif çıkan vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu açıklamıştı. Şimdiye dek hasta sayılarının açıklandığı tabloda artık vaka sayılarının da yer alacağı duyurulmuştu.

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worldometers.info sitesine göre, bugün dünyada toplam 434 bin 857 vaka bildirilmesiyle, vaka sayısı 60 milyon 560 bin 86’ya yükseldi.

Bugün en çok vaka bildiren ülke, 120 bin 222 vakayla ABD oldu. Bu ülkeyi, 42 bin 822 vakayla Hindistan izledi. Türkiye ise 28 bin 351 vakayla üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa’da ise Türkiye vaka sayısı bazında ilk sırada yer aldı. İtalya, 25 bin 675 vakayla ikinci, Rusya 23 bin 675’le üçüncü sırada yer aldı.

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Can kaybı sayısına bakıldığında ise Türkiye 168 ölümle Avrupa’da Romanya’yla 10’unculuğu paylaştı. Dünyada ise 14’üncü sırada yer aldı.