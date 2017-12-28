Türkiye: Gözaltı ya da tutuklamayla ilgili ABD’ye güvence verilmedi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Türkiye’nin Washington büyükelçiliği, ABD’nin Türkiye’den vize başvurularına yönelik kısıtlamayı kaldırmasını değerlendirirken, “ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz” notunu düştü.

Türkiye’den vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatıldığının belirtildiği ABD’nin Ankara büyükelçiliğinin açıklamasında, “Türk hükümeti ileride çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir” denilmişti.

Reklam

Türkiye’nin Washington büyükelçiliğinin açıklaması şöyle:

“ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.

ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.

Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir.

Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.”

Nasıl başladı?

ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasından sonra ABD Türk vatandaşlarının vize başvurularını askıya almış, Türkiye de aynı şekilde karşılık vermişti. Vize sorununun kasım ayında yürütülen temaslar sonrasında çözüldüğü belirtilmiş ve iki ülke tekrar başvuruları kabul etmeye başlamıştı.