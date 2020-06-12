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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye genelindeki denetimlerde 18 bin sürücüye ‘cep telefonu’ cezası

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanan 18 bin 2 sürücüye işlem uygulandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, 8-10 Haziran’da sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla ihbarlı olarak seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.

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Uygulamalarda, 115 bin 805 araç ve sürücüsü denetlendi. Kontrollerde, 18 bin 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan işlem yapıldı, 650 araç trafikten men edildi, 80 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 30 bin 817 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

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