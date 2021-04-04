Bu hafta da vaka sayısı azalan il yok

Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Covid-19 vaka sayısı azalan il yok.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün, haftalık 100 bin nüfusta görülen vaka sayısını açıklamıştı.

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Verilere göre Samsun 678, İstanbul 591, Yalova ise 564 vakayla ilk üç sırada yer aldı.

Ankara’daki vaka sayısı 184’ten 272’ye, İzmir’de ise 156’dan 218’e yükseldi. İstanbul’da ise 401’den 591’e çıktı.

Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis ise en az vaka görülen iller oldu.

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AA’nın hazırladığı grafiğe göre Covid-19 vakaları 17 ilde 100 bin kişide 100’ün üzerinde arttı.

100 binde vaka sayısı en fazla artan iller Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Rize olurken en az artan iller ise Hakkari, Sinop, Şırnak, Burdur ve Bitlis oldu.