Türkiye genelinde 80 bin görevliyle ‘huzur operasyonu’

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye’nin 81 ilinde koordineli olarak ‘huzur’ operasyonu gerçekleştiriyor.
Uygulamada toplam 80 bin 088 görevlinin yer alıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay, operasyonu canlı bağlantılarla takip ediyor.
Şehir giriş/çıkışları ile önceden tespit edilen 18.131 hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor.