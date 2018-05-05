Türkiye gazetesi: 24 Haziran’da AKP’li vekillerin yarısı liste dışı kalabilir

Hükümete yakın Türkiye gazetesi, yeni dönemde AKP’li vekillerin yarısının aday gösterilmeyerek liste dışı bırakılacağını yazdı.

Yücel Kayaloğlu imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilliği için ‘farklı isimler’i AKP’ye davet edeceği belirtildi.

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AKP’nin kadın ve gençleri daha fazla tercih edeceği ifade edilirken belediye başkanları ve bürokratların AKP’den aday olabilmek için istifa etmesinin mevcut vekillerin listeye girmesinin zorlaştırdığı kaydedildi.

Habere göre 316 vekili bulunan AKP’de 293 vekil yeniden aday olmak için başvurdu. Ancak bu isimlerden yüzde 40-50’sinin yeniden aday gösterilmeyeceği öne sürüldü.

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Listeye alınmayan bazı vekillerin yerel seçimde değerlendirileceği, 10’unun da kabineye alınacağı dile getirildi.

Öte yandan AKP’ye 7 bin 329 kişi vekil adayı gösterilmek için başvurdu. Böylece başvurulardan AKP’nin kasasına giren para 40 milyon 880 bin lira oldu.