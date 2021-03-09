Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Gazetecilere saldırı insanlık suçudur

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Diken yazarı Levent Gültekin’e İstanbul’da yapılan saldırıyı kınadı.

Gültekin, dün akşam Bakırköy ilçesinde Halk TV’deki ‘İki Yorum’ isimli programına giderken kalabalık grubun saldırısına uğramış, ardından şikayetçi olmuştu.

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Saldırının, Gültekin’in MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’i eleştirmesi sonrası, aynı partinin genel başkan yardımcısı tarafından hedef gösterilmesinin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

TGC’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Ülkemizde halkın doğru ve yansız bilgilenmesi için görev yapan gazetecilere yönelik şiddet artarak sürmekte ve gazetecilerin can güvenliğini tehdit etmektedir.

Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü anlamakta zorlanan bazı siyasetçilerin gazetecileri sürekli hedef göstermeleri, bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadır. Kendilerine ve partilerine yönelik eleştirilere tahammül edemeyen bu siyasetçiler, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gazetecileri tehdit etmekte, sonra da yönlendirdikleri gruplar, gazetecilere evlerinin, iş yerlerinin önünde saldırmaktadır. Olaylarla ilgili tanıklara, kamera kayıtlarına rağmen saldırganlar genellikle serbest kalmakta ve ceza almamaktadır.

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TGC Basın Müzesi’nin Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde her siyasi görüşten 66 gazetecinin fotoğrafı bulunmaktadır. Bu fotoğraflara yeni isimlerin eklenmesi an meselesidir.

Son olarak Halk TV programcısı gazeteci Levent Gültekin 8 Mart 2021 Pazartesi günü Bakırköy’de kalabalık bir grubun saldırısına uğramıştır. Olayla ilgili kamera kayıtları da kamuoyuna yansımıştır. Gazeteci Levent Gültekin’e yapılan saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza ve Halk TV çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bu defa yakalanıp cezalandırılmasını umuyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gazetecilere saldırı eylem planı hazırlayan, eli sopalı dayak ekipleri oluşturanları en kısa sürede bulup adalete teslim etmeleri istiyoruz.

İktidar tarafından açıklanan insan hakları eylem planı gündemdeyken gazetecilere yapılan saldırıların da insanlık suçu olduğunu hatırlatıyor ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den bu saldırıları gerçekleştirenlere karşı ne zaman hukukun işletileceğini açıklamasını bekliyoruz.”