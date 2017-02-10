Türkiye Futbol Vakfı ‘tarihi baştan yazdı’: Türk futbolunun unutulmaz sağ beki Tayyip Erdoğan 

Başkanlığını Akşam yazarı, eski futbolcu Engin Verel’in yaptığı Türkiye Futbol Vakfı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘Türk futbolunun unutulmaz sağ bekleri’ arasında ilk sırada gösterdi.

Gazeteport’un haberine göre vakıf tarafından hazırlanan 2017 takviminin şubat sayfasında profesyonel olamadan futbol hayatı son bulan Erdoğan’ın İETT’de formasıyla çekilen büyük bir fotoğrafı yer aldı.

Hasan Kamil Sporel, Nedim Günar, Burhan Atak ve Şükrü Birant gibi Fenerbahçe ve Galatasaray’da top koşturmuş isimlerse küçük fotoğraflarıyla takvimde kendilerine yer bulabildi.

‘Tekniği zayıf’

Gazeteport Yayın Yönetmeni Mustafa Hoş, ‘Big Boss’ adlı kitabında Erdoğan’ın futbol geçmişine ilişkin küçük düşürücü, gerçek dışı bilgilere yer verdiği iddiasıyla ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturmaya uğramıştı.

Oysa ‘Big Boss’ta yer alan Erdoğan’ın futbolculuğuna dair bilgiler, kendisinin onayıyla hazırlanmış ‘Aman Babam Görmesin’ adlı kitaptan alınmıştı. Hakaret sayılan bölümde ise, “Beckenbauer gibi topa vurmak kolay değil. Tayyip’in tekniği de zayıf” deniyordu.