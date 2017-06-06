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‘Türkiye futbol direktörlüğü’ konusunda ‘aydınlatılmak isteyen’ Kocaman: Terim bunun neresinde, anlayamıyorum


Konyaspor’la yollarını ayıran ve Fenerbahçe’nin başına geçmesi beklenen teknik direktör Aykut Kocaman, “Türkiye futbol direktörlüğünün içeriğini, görev tanımının ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

‘Teklif gelse kabul etmem’

Fatih Terim’in üstlendiği bu görevin bir gün kendisine teklif edilmesi durumunda ‘Ben bu işi yapamam’ diyeceğini belirten Kocaman şunları söyledi: “Bu işi bilmiyorum çünkü. Ben futbolu bıraktıktan bu yana yıllardır yarışmacı teknik direktör oldum. Takım yönetirim. Bildiğim iş burası. Eğer bana böyle bir şey önerilse bilen bir arkadaşa devretmeye çalışırım. Türkiye futbol direktörlüğü çok geniş bir alanı kapsıyor. Fatih Terim’in bunun neresinde olduğunu, ne kadarı olduğunu gözlemlediğim zaman açıkçası anlayamıyorum.”

‘Biliyorsanız aydınlatın’

Teknik direktörlükte odaklanmanın önemine vurgu yapan 52 yaşındaki teknik direktör şöyle devam etti: “Teknik direktörlük bugünün dünyasında oyuncu trafiği, maç trafiği, maç analizleri, yoğunluğun tamamen oraya doğru olması gereken bir yer. Diğer tarafa kaydırdığınız zaman sizin elinizden kuş gibi uçup giden bir şey teknik direktörlük. Dolayısıyla odaklanma bu işteki en önemli şeylerden biri. Türkiye futbol direktörlüğünün içini bilmiyorum. Biliyorsanız aydınlatın. Türkiye futbol direktörlüğü dediğiniz andan itibaren hem bütün milli takımların yarışmacılığı var içinde. Aynı zamanda bu takımların gelişimiyle beraber Türkiye’deki futbolun gelişimi var içinde. Hangi takke, hangi külah, hangi şapka? Çok kapsamlı bir şey bu.”

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