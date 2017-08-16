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‘FETÖ firarisi’ Öksüz için Almanya’ya nota

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Türkiye’nin, ‘FETÖ’ sanığı firari Adil Öksüz’ün araştırılması için Almanya’ya nota verdiği bildirildi.

‘FETÖ’nün ‘Hava Kuvvetleri imamı’ olduğu ileri sürülen 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Öksüz’ün Almanya’da görüldüğüne ilişkin haberler üzerine, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ “Her ihbarı değerlendiriyoruz. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Doğruluğu henüz teyit edilmiş değil” demişti.

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CNN Türk’ün haberine göre Türkiye, Berlin büyükelçiliği aracılığıyla bir nota vererek, Almanya’dan Öksüz’ün bu ülkede bulunduğuna ilişkin ihbarların araştırılmasını talep etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’na verilen notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz’ün Almanya’nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği belirtilerek, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve gerekli araştırmanın yapılması istendi.

Öksüz darbe gecesi Akıncı Hava Üssü’ndeki faaliyetlere ilişkin davada Fethullah Gülen’den sonraki iki numaralı sanık durumunda.

Ne olmuştu?

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

 

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