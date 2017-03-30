Türkiye faaliyetleri için durdurma kararı verilen Booking.com temyize gidecek

Milyonlarca kullanıcısı bulunan online rezervasyon portalı Booking.com, Türkiye’deki faaliyetleri için getirilen tedbiren durdurma kararını temyize götüreceğini açıkladı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), Hollanda menşeili Booking.com’un seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açtığı davada tedbiren durdurma kararı alınmıştı.

Sitenin bugün Türkiye’deki tesisleri için sayfasında arama yapmak imkansız hale geldi. Türkiye dışında rezervasyon ise yapılabiliyor. Şimdiye kadar yapılan rezervasyonlarda ise bir sorun olmayacak.

Harekete geçecek

Booking.com’dan kararın ardından ilk açıklama da geldi.

CNN Türk’ün haberine göre, dünyaca ünlü rezervasyon sitesi kararı temyize götüreceğini belirtti.

Açıklamada, davada bahsi geçen ‘haksız rekabet’ iddiasına ilişkin şöyle dendi: “Bir elektronik ticaret ve teknoloji şirketi olarak, Türk müşterilerin tüm dünyadan konaklama karşılaştırma ve rezervasyonları yapmalarını şeffaf ve kolay bir platformda sunarak pazarda sağlıklı bir rekabetin oluşmasına katkıda bulunuyoruz.”

Booking.com, sitenin 13 bin Türk işletmesine konaklama hizmeti sunmada yardımcı olduğunun altını çizdi.

Davanın bir sonraki duruşması 6 Haziran’da görülecek. Türkiye’de siteyi kullanan ocak ayı itibariyle 1 milyon 806 bin 39 kişi bulunuyor.