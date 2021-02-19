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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, F-35’le ilgili haklarını aramak için ABD’li hukuk şirketiyle anlaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki SSTEK, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumaya yönelik girişimler için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzaladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre anlaşma, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

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Türkiye’nin Rus yapımı S-400 savunma füzelerini alması nedeniyle F-35 programı dışında bırakılmış, resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmemiş, bunların bedelleri de geri ödenmemişti.

ABD yönetimi S-400’ler NATO sistemiyle uyumlu olmadığı için Türkiye’nin bu sistemi aktifleştirmesini istemiyor.

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