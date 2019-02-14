Türkiye evlenme oranında Avrupa ülkelerini solladı

Türkiye, 2017 yılında her bin kişilik nüfusa karşılık gelen evlenme sayısında 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden 26’sını geçti.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, AB üyesi 28 ülkede bir yılda ortalama evlenme oranı binde 4.3 seviyesinde.

Reklam

Evlenme oranı en yüksek AB ülkesi binde 7.5’le Litvanya. Litvanya’yı binde 7.3’le Romanya, binde 6.8’le Kıbrıs Cumhuriyeti ve Letonya izledi.

AB ülkeleri arasında evlenme oranı en düşük ülkeler ise binde 3.1’le Slovenya, binde 3.2’yle İtalya ve Lüksemburg. Bu ülkeleri binde 3.3’le Portekiz, binde 3.5’le Fransa ve binde 3.7’yle İspanya takip etti.

Reklam

Söz konusu oran Almanya’da binde 5, İngiltere’de binde 4.4 ve Hollanda’da binde 3.8 seviyesinde ölçüldü.

Türkiye’de 2017 yılında evlenme oranı ise binde 7.1’i buldu. Böylece Türkiye’de evlenenlerin oranı AB üyesi 26 ülkeyi geçti.