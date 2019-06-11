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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, Euro 2020 elemelerinde İzlanda’ya yenildi: 2-1

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 yenildi.

Fotoğraf: DHA

Milli takımın havalimanında uzun süre tutularak arandığı İzlanda’da oynanan maçta, İzlanda, 21. dakikada öne geçti. İzlanda’nın ilk golünü, Ragnar Sigurdsson kaydetti.

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İzlanda, 32. dakikada farkı ikiye çıkardı. İkinci gol de yine Ragnar Sigurdsson’dan geldi.

Türkiye, ancak 40. dakikada farkı bire indirebildi. Dorukhan Toköz’ün kafayıla attığı gol ile ilk yarı 2-1 sonuçlandı. Maçın ilerleyen dakikalarında da skorda değişiklik olmadı. Türkiye, İzlanda’ya 2-1 yenildi.

Türkiye, Fransa ve İzlanda’nın puanları eşitlendi

H Grubu’nda oynanan diğer maçlarda ise Fransa, deplasmanda Andorra’yı 4 – 0, Arnavutluk ise evinde Moldova’yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye, Fransa ve İzlanda’nın puanları eşitlenerek 9 oldu. Arnavutluk ise puanını 6’ya yükseltti.

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