Türkiye, Euro 2020 elemelerinde Fransa engelini geçti: 2-0

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu üçüncü maçında Konya’da 2-0 galip geldi. Dünya Şampiyonu Fransa’yı tarihinde ilk kez yenen Türkiye, bu skorla grubunda liderliğe yükseldi.

Fotoğraf: DHA

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, kendi sahasında Fransa’yı 2-0 yenerek puanını 9’a yükselterek grubunda lider oldu.

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Maçın gollerini Kaan Ayhan ile Cengiz Ünder kaydetti.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina düdük çaldı. Skomina’nın yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün yapılan taktik antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu’nun yerine Kenan Karaman’a ilk 11’de görev verdi. Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Zeki, Kaan, Merih ve Hasan Ali’den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Mahmut Tekdemir ve Dorukhan Toköz’a forma şansı veren Güneş, hücumda ise Cengiz, İrfan Can ve Kenan Karaman’ı sahaya sürdü. Güneş’in gol yolundaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

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Fotoğraf: DHA

A Milli Takım’ın Fransa karşısındaki 11’i ise şöyle oldu: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Kenan, Cengiz, Burak.

A Milli Takım’da sakatlıkları sebebiyle daha önce kadrodan çıkartılan Ozan Kabak, Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun’un yanı sıra Gökhan Akkan, Emre Taşdemir, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Ömer Ali Şahiner ve Enes Ünal da Fransa maçının kadrosunda yer almadı.

A milliler, Fransa karşılaşmasıyla Konya’daki altıncı maçına çıkmış oldu. Daha önce oynadığı beş karşılaşmada iki galibiyet elde eden milliler, iki kez sahadan beraberlikle ayrılırken, bir kez de mağlup oldu. A milliler, daha önce Hollanda’yı 3-0, İzlanda’yı ise 1-0’lık skorlarla mağlup etmişti. Ukrayna 2-2 ve Letonya ile 1-1 berabere kalan A Mili Takım, tek mağlubiyetini ise UEFA Uluslar B Ligi İkinci Grup karşılaşmasında İsveç karşısında 1-0’lık sonuçla yaşamıştı. Bu maçlarda yedi gol atan Milliler, kalesinde ise dört gol gördü.

Gol sevinci. Fotoğraf: DHA

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ise yıldız oyuncu Mbappe’yi ilk 11’de oynattı. Bolivya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe, Türkiye karşısında sahadaki yerini aldı. Deschamps orta sahada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kante’nin yerine ise Sissoko’ya forma verdi.

Fransa’nın A Milli Takım karşısındaki 11’i de şöyle oldu: Loris – Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

Fransız taraftara sahte bilet

Türkiye’nin Fransa’yı konuk ettiği karşılaşma için yaklaşık 2 bin 500 Fransız taraftar maç için Konya’ya geldi. Biletlerini internetten alamayan taraftarların çoğu karaborsa biletleri satın aldı. 400 Dolar’a kadar bilet alan Fransızlar stada girmek üzereyken biletlerinin sahte oldukları anlaşıldı. Konya Emniyeti’nin daha sonra sahte biletler üzerine operasyon başlattığı öğrenildi.