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Türkiye etkisi: Almanya’da bir eyalet yabancı politikacılara miting yasağı getirdi

 

Almanya’nın küçük eyaletlerinden Saarland, yabancı politikacaların kampanya yapmasını yasakladı.

Almanya’da Türkiye’den son mitingi Başbakan Binali Yıldırım yapmıştı. Fotoğraf: Reuters

Saarland Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, “Türkiye’nin iç çatışmalarının Almanya’da yeri yok. Seçim mitinleri iç huzurumuzu riske atıyor” dedi.

Miting engelleri ilk olarak Almanya’da, ardından Hollanda’da uygulanmıştı. Danimarka da Başbakan Binali Yıldırım’dan ziyaretini ertelemesini istemişti. Kervana Avusturya da katılmış, Türk bakanların referandum için Avusturya’da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacaklarını duyurmuştu.

İsveç ise Türk politikacıların seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel bulunmadığını bildirmişti.

Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın 16 eyaletinden her birinin Almanlarla yabancıların birlikteliğini tehlikeye atacak siyasi faaliyetleri yasaklama hakkı bulunduğunu söyledi.

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