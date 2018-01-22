Türkiye Ermenileri Patrikliği: Harekatta başarılar diler, barışın tesisi için dua ederiz

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Türkiye Ermenileri Patrikliği, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere başarılar dileyerek, dua etti.

Türkiye, bir süredir beklenen Afrin sınır ötesi askeri operasyonunu önce hava ardından kara harekatı ile hafta sonu başlatırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan operasyonu en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini, Başbakan Binali Yıldırım da Suriye içinde 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını açıklamıştı.

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AA’nın aktardığına göre, patriklikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye Ermenileri Patrikliği olarak, TSK’ya Zeytin Dalı Harekatı’nda başarılar diler, terör hareketinin son bulması, tüm insanlığın muhtaç olduğu barış, sağduyu ve huzur ortamının özellikle bölgemizde tesisi için dua ederiz. Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için dua etmeye devam edilecektir. Tanrı dualarımızı kabul etsin.”