Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti

Uzun süredir hasanede tedavi gören Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan 63 yaşında hayatını kaybetti.
Patriğin ölümü, Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu tarafından duyruldu.
Şirinoğlu, cenaze detaylarının daha sonra açıklanacağını belirterek, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi.
Mutafyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
Mesrob Mutafyan 2008’de frontotemporal demans hastalığına yakalandıktan sonra fiilen patriklik görevini yürütemiyordu.