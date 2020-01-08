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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye en güçlü pasaporta sahip ülkeler sıralamasında üç basamak geriledi

Türkiye pasaportu geçen yıla göre üç sıra gerileyerek dünyanın en güçlü pasaportları listesinde 55’inci oldu. Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre listede Japonya pasaportu son iki yılda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. Japonya pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

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Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini ölçen 2020 Henley Pasaport Endeksi’nde ilk 10 şöyle:

1) Japonya (191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor)

2) Singapur (190)

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3) Güney Kore, Almanya (189)

4) İtalya, Finlandiya (188)

5) İspanya, Lüksemburg, Danimarka (187)

6) İsveç, Fransa (186)

7) İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya (185)

8) ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika (184)

9) Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya (183)

10) Slovakya, Litvanya, Macaristan (181)

En zayıf pasaportlar ise şunlar:

100) Kuzey Kore, Sudan (39 ülke)

101) Nepal, Filistin Yönetimi (38)

102) Libya (37)

103) Yemen (33)

104) Somali, Pakistan (32)

105) Suriye (29)

106) Irak (28)

107) Afganistan (26)



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