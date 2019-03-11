Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 3 daraldı

Türkiye ekonomisi 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 daraldı. Yıllık büyüme ise yüzde 2.6 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte hanehalkı tüketimi yüzde 8.9 düştü.

Fotoğraf: Reuters

2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4 olarak açıklanan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 5.3’e, üçüncü çeyrekte yüzde 1.8’e ye gerilemişti.

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TÜİK verilerine göre 2018 yılında kişi başı milli gelir cari fiyatlarla 45 bin 463 lira (9 bin 632 dolar) olarak kayda geçti. 2017 yılında kişi başı gelirimiz lira bazında 38 bin 660 lira olurken, dolar cinsinden 10 bin 597 dolar olarak kaydedilmişti. Kişi başı gelir lira bazında yükselse de dolar bazında düştü.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19.1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon liraya çıktı. 2017 yılında 851 milyar 490 milyon dolar (3 trilyon 106 milyar 537 milyon lira) büyüklüğündeki Türkiye ekonomisi liradaki değer kaybı nedeniyle 2018 yılında 784 milyar 67 milyon dolara (3 trilyon 700 milyar 989 milyon lira) geriledi.

GSYH, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 13.4 artışla 1 trilyon 10 milyar 114 milyon liraya yükseldi. Tarım sektörünün toplam katma değeri yüzde 0.5, sanayi sektörünün yüzde 6.4 ve inşaat sektörünün yüzde 8.7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0.3 azaldı.

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Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018 yılında yüzde 1.1. arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 57.6 oldu. Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 3.6 artışla yüzde 14.4 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 1.7 azalarak yüzde 29.7’ye geriledi.

Dördüncü çeyrekte hanehalkı tüketimi yüzde 8.9, azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 0.5 arttı. Sabit sermaye oluşumu ise yüzde 12.9 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı 2018 yılında yüzde 7.5 artarken, ithalat yüzde 7.9 azaldı. Dördüncü çeyrekte ihracat yüzde 10.6 artarken, ithalat yüzde 24.4 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2018 yılında yüzde 18.6 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 18.7 arttı. İşgücü ödemelerinin GSYH içindeki payı yüzde 31.2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53.9’dan yüzde 51.3’e düştü.