Türkiye demir-çelik ithalatına ek vergi getiren ABD’ye misilleme hazırlığında

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin ithal demir-çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesine karşı adımlar atılacağını söyledi.

AA’ya konuşan bakan, Avrupa Birliği’nin (AB) yanısıra Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Kanada gibi ülkelerin muafiyet aldığına, buna karşılık Türkiye, Hindistan, Çin gibi ülkelerin söz konusu muafiyete dahil edilmediğine dikkat çekti.

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Türkiye’nin ABD’ye demir-çelik sektöründe ticaret açığı verdiğini anlatan Zeybekci, şöyle devam etti: “Oraya 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken, 1 milyar 300 milyon doların üzerinde de ithalat yapıyoruz. Biz kendilerine bunları belirttik, çok da net bir şekilde anlattık. Türkiye’nin bu işin dışında tutulması gerektiğini de söyledik. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde de bazı girişimlerde bulunduk. En son, bu haftadan itibaren, kendilerine bildirerek, Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz. Biz de aynı şekilde, onlardan yapmış olduğumuz ithalatta, onların ortaya koyduğu savların aynısını ortaya koyarak, onlara karşı önlemlerimizi alabileceğimizi söyledik. Bunu çok da hızlı şekilde alırız. Bundan sonra Türkiye ile ABD arasında ticaret anlamında daha çok ABD’yi olumsuz etkileyecek bir döneme de girebiliriz. Ama biz bütün görüşme kapılarını açık bırakıyoruz.”

ABD, 34,6 milyon tonla geçen yıl dünyanın bir numaralı en büyük çelik ithalatçısıydı. Türkiye yüzde 6’yla ABD’nin en çok çelik ithal ettiği 6’ncı ülkeydi.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye, yaklaşık 13,8 milyar dolarlık çelik ve çelikten eşya ihracatı gerçekleştirdi. Bunun yaklaşık yüzde 9’una karşılık gelen 1,2 milyar dolarlık bölümü ABD’ye yapıldı.